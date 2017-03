Hüfingen Boom im Jugendbereich ist gutes Zeichen für die Zukunft

Hüfingen-Mundelfingen. In der Mitgliederversammlung des SV Mundelfingen teilte der Vorsitzende Peter Allaut mit, dass aktuell noch ein günstiger Termin für die Einweihung des neuen Clubheims gesucht wird. Einer der sich dafür eignen könnte, ist das Pfingstfest, das in diesem Jahr bereits am Samstag mit den Jugendpokalendspielen aller Altersklassen beginnt. Es ist durchaus möglich, dass das Traditionsfest aus diesem Grund über drei Tage laufen wird.