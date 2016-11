Hüfingen Bis 2019 von Schließung verschont

In Mundelfingen gibt es sogar über 30 Kinder, weshalb eine zusätzliche Kleingruppe eröffnet wird. In Sumpfohren und Hausen vor Wald wurden Quoren nicht erreicht, die Einrichtungen bleiben allerdings übergangsweise noch bis zum 1. September als Außenstelle von St. Verena geöffnet.

Altergemischte Gruppe wird nicht eingerichtet

Da für den Ortsteil Behla für die zum 1. September geplante altersgemischte Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) weniger als zwölf Anmeldungen eingegangen sind, wird diese Gruppe nicht eingerichtet. Die Kinder aus Behla haben bis 2019 weiterhin die Möglichkeit die Einrichtung in Sumpfohren als altersgemischte VÖ/Regelgruppe zu besuchen. Da im Bereich der Stadt Hüfingen die Plätze für Kinder von null bis drei Jahren ausgebucht sind, wird als Einstieg in die zentrale Kindertagesstätte Behla Ende 2017 eine U3-Gruppe eingerichtet, wobei die sich ergebende Betreuungsform noch festzulegen ist.

Mit der Einrichtung einer zentralen Kindertagesstätte in Behla wird die Möglichkeit geschaffen, zukunftsgerichtet alle notwendigen Betreuungsformen für die Kinderbetreuung in den Stadtteilen bereitzuhalten, heißt es in der Mitteilung von Bürgermeister Michael Kollmeier weiter.

Parallel werde man in Mundelfingen die Räume der Schellenberger Grundschule ausbauen. Die Schellenberger Grundschule werde auf die Standorte in den Ortsteilen Hausen vor Wald und Mundelfingen konzentriert. Auf den Schulstandort Behla werde verzichtet. Dies habe für den Schulbetrieb Vorteile.