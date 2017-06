Hüfingen Bauvorhaben ohne fremde Darlehen finanziert

Vorsitzender Peter Allaut sieht das neue Heim als Bereicherung einer Sportanlage, die unter der Leitung des ehemaligen Vorsitzenden und Ehrenmitglieds Paul Schwarz zwischen 1974 und 1980 entstand.

In einem Ensemble mit drei Tennis-, zwei Boule-, einem Rasenplatz, einem Sand-, einem Spielplatz und in unmittelbarer Nähe zur Aubachhalle entstand ein Sport- und Freizeitzentrum für alle Altersklassen.

Justizminister Guido Wolf lobte Mundelfingen als einen Ort mit einer gehörigen Portion an Potenzial, das er dem überproportionalen ehrenamtlichen Engagement seiner Bürger zu verdanken hat. Wolf lobte das "unbezahlbare bürgerschaftliche Engagement". Gundolf Fleischer, Präsident des Badischen Sportbundes, sprach von einem denkwürdigen Tag, der eine mit viel Idealismus erstellte Sportstätte mit einer Förderung belohnte, die in etwa jener Arbeitsleistung entspricht, welche die Mitglieder unentgeltlich erbrachten. In diesem Kontext hob er auch Sportbund-Architektin Beatrix Vogt-Römer hervor, die als gute Seele das letzte Votum zu Gunsten der Vereinsförderung abgibt.