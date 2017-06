Hüfingen Anschlussquote liegt bei 89 Prozent

Der Bau des Glasfaseranschlusses soll in den kommenden zwei Monaten vergeben werden, so dass Mitte 2018 in Sumpfohren das Glasfasernetz in Betrieb gehen könnte. Des Weiteren informierte sie über Drohgebahren bisheriger Anbieter, die angeblich mit dem Abschalten des Internets drohen, falls man die bestehenden Verträge nicht verlängern würde.

Anbieter Stiegeler, der Kooperationspartner des Glasfaserzweckverbands, versicherte aber, dass er in solch einem Fall den Anschluss zu den gleichen Konditionen übernehmen werde.

Geplante Investitionen für den Haushalt 2018 in Sumpfohren wurden ebenfalls vorgestellt: Hierzu zählt die energetische Sanierung des Rathauses mit Dachdämmung, Vollwärmeschutz und neuen Fenstern. Doch zuvor müssen die Sumpfohrener Vereine den Speicher des Rathauses räumen, in dem derzeit Materialien gelagert werden. Desweiteren soll die Friedhofskapelle restauriert werden. Im kommenden Jahr sollen zudem der zweite Bauabschnitt des Hofenweges sowie die Bolzplatzsanierung erfolgen. Neue Stühle für das Rathaus sind ebenfalls geplant.