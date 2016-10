Woher kommt der Apfelsaft? Das fragten sich die Schüler der Klasse 3b der Schellenberger-Schule Hausen vor Wald im Rahmen des Jahresthemas regionale Produktion. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Claudia Hiestand besuchten die Schüler Familie Egin in Fürstenberg. Fleißig sammelten die Kinder Äpfel auf der Streuobstwiese, verpackten sie in Säcke und brachten sie zur Mosterei. Dort durften sie die Arbeitsschritte der Saftgewinnung genau beobachten und konnten am Ende ihren eigenen Apfelsaft probieren. Alle waren sich einig – Apfelsaft schmeckt lecker, macht aber auch viel Arbeit. Foto: Schule