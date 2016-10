Hüfingen 97 400 Euro Gewinn aus dem Forst

Hüfingen. Diesen Spagat meistert die Untere Forstbehörde des Landkreises mit den Revierleitern Andreas Wolf und Thomas Ekert seit Jahren auch in Hüfingen. Wie Virginia Lorek, neue Betriebsstellenleiterin in Donaueschingen, und Michael Mayer, Leitung Holzverkauf, in der Gemeinderatssitzung vorgestellt haben, ist ein möglichst gering gehaltener Holzhieb mit durchaus beachtlichen Gewinnen vereinbar.

Die Gewinne, die in der Forstwirtschaft durch den Holzverkauf erzielt werden können, sind deshalb besonders wertvoll für die Stadt, weil sie direkt und ohne Abgaben und Umlagen in den städtischen Haushalt einfließen. Das Betriebsergebnis für das Forstwirtschaftsjahr 2015 weist 97 400 Euro Gewinn aus. Einnahmen in Höhe von rund 589 000 Euro konnten 2015 erwirtschaftet werden. Rund 574 000 Euro davon sind Erlöse aus dem Holzverkauf. Besonders Personalkosten und Löhne für Subunternehmer schlagen auf der Ausgabenseite zu Buche und machen rund 300 000 Euro aus.

Michael Mayer bescheinigte dem Gemeinderat umsichtige Entscheidungen. Wurde 2012 die Höhe des Holzeinschlags in einer Sitzung viel diskutiert und schließlich auf 9000 Festmeter festgelegt, hat sich dies beim Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre im Durchschnitt als feste Größe erwiesen. Auch deshalb sieht der Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2017 keinen Sonderhieb vor.