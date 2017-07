Horb Hettich digitalisiert Filiale von McDonald’s

Für den Umbau bleibt das Schnellrestaurant von heute, Montag, an für voraussichtlich fünf Tage geschlossen. Der Umbau erfolgt nach dem Konzept "Restaurant der Zukunft", heißt es in einer Pressemitteilung. Eingeführt werden ein neues Service- und Küchenkonzept, digitale Bestellmöglichkeiten sowie ein neues Spielangebot für Kinder. Neben digitalen Menü-boards biete das Restaurant den Gästen dann zwei digitale Bestell-Terminals mit insgesamt vier Bestellpunkten an. Hier kann der Gast seine Bestellung künftig über einen Touchscreen aufgeben und bargeldlos bezahlen. Dies soll die Wartezeiten an den Kassen verkürzen.

Die größte Neuheit in der Stuttgarter Straße, wo "Burger King" in Kürze ebenfalls ein Restaurant eröffnen will, sei der Tisch-Service. Mit Hilfe eines Bluetooth-Chips können der Sitzplatz der Gäste geortet und die frisch zubereiteten Produkte direkt an den Tisch geliefert werden. Neben dem Bestellsystem werde auch das Küchenkonzept modernisiert. Das Konzept biete erstmalig die Möglichkeit, Burger von der Karte individuell zu verfeinern. So können Gäste etwa den Big Mac mit zusätzlichem Fleischbelag, den McChicken mit gebratenem Speck oder den McRib mit Jalapeños garnieren lassen.

Eine weitere Neuerung sei die neue Linie "Signature" mit mehr Fleisch. Die Hackfleischscheiben dafür, Patties genannt, wiegen 150 Gramm.