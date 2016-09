Horb-Grünmettstetten - Die Dorfrocker haben am Freitagabend das dreitägige Herbstfest des Musikvereins Grünmettstetten eröffnet. Bereits zum zweiten Mal brachte die Formation die Besucher der Murgental-Party in Stimmung, die fröhlich in Dirndl und Lederhose feierten.