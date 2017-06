Horb a. N. Zeit des Abschieds

Nun ist es schon Juni und die Sommerferien in den USA haben schon angefangen. Am letzten Schulwochenende sind meine Gastfamilie und ich noch einmal verreist, und zwar nach erst nach San Antonio, eine der großen Städte von Texas. Dort haben wir in einem Hotel, welches direkt am Ufer des "Riverwalks" liegt, übernachtet.