Horb a. N. Wurzeln und Äste versperren die Straße am Hochberg

Zunächst sei hierfür eine Priorisierung notwendig gewesen, führte Walz weiter aus. Am Hochberg (zweiter Abschnitt, Waldweg in Hanglage), habe sich bei Begehung herausgestellt, dass sich dort starke Erhebungen durch den Wurzeleinwuchs der Bäume in der Fahrbahn gebildet haben. Auch würden Äste der Fichten stark in die Fahrbahn ragen, sodass Landwirte derzeit von der Straße auf die angrenzende Wiese ausweichen müssten. Der Fachbereich (FB) 5 der Stadt Horb habe hierzu eine Kostenschätzung von rund 10 000 Euro für den Ausbau des Asphalts und die Entfernung der Baumwurzeln erarbeitet, die mit Fremdmitteln aus dem Budget zu begleichen wären. Die Bauhofkosten seien jedoch noch nicht ermittelt.

Zunächst jedoch soll gemeinsam mit dem Revierförster Peter Daiker und dem Waldeigentümer rechtlich geklärt werden, ob beim Waldbestand ein ausreichender Abstand zum Weg eingehalten wurde und ein Rückschnitt der Äste verlangt werden kann.

Ebenfalls beseitigt werden sollen die Probleme mit dem mutmaßlich falsch gesetzten Schacht im Rotäcker (Feldweg oberhalb der Wohnbebauung). Hier könne der Schacht die Wassermassen bei Starkregen nicht fassen, sodass der Split des Feldwegs auf die Anwesen der Anlieger geschwemmt werde. Ein zusätzlicher Schacht (rund 8000 Euro Fremdmittel) soll nun Abhilfe schaffen.