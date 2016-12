Horb a. N. Wunschkonzert mit dem Besten aus 20 Jahren

Horb-Dettingen. Erfreut war Vorsitzender Rolf Sikeler, dass so viele Musikbegeisterte den Weg in die Schlossscheuer gefunden hatten. Unter den Zuhörern waren auch spontan vier Musiker von der Patenkapelle aus Gestratz (Allgäu) an den Neckar gereist.

Ein ereignisreiches und intensives Musikjahr, so Sikeler, endet mit dem Jahreskonzert als Höhepunkt. Da Dirigent Volker Wälde heuer sein 20. Konzert als Dirigent in Dettingen bestreitet, haben sich die Aktiven entschlossen, die neun schönsten Musikstücke der vergangenen 20 Jahre nochmals dem Publikum zu präsentieren. Diese Idee kam bei den Zuhörern bestens an, und so durfte am Ende des Konzertes die Kapelle ohne Zugabe nicht von der Bühne.

Durch den sehr kurzweiligen Abend, gespickt mit vielen Informationen zu den einzelnen Musikstücken, führte Vorstandsmitglied Wilhelm Baur. In der Kategorie Marsch belegte der Ägyptische Marsch den zweiten Platz und wurde erstmals 1999 aufgeführt. Das Stück wurde 1869 von Johann Strauß (Sohn) komponiert und zauberte exotische Klänge in die Scheuer. Mit einer abenteuerlichen Zugfahrt nahm die Kapelle die Zuhörer in die faszinierte Landschaft des amerikanischen Bundesstaates Oregon mit. Bei der Abstimmung kam dieses Stück auf Platz eins in der Kategorie Konzertmusik und wurde erstmalig 2002 aufgeführt. Weiter ging es mit Filmmusik von Ennio Morricone. Der Soundtrack zu den Filmen "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Zwei glorreiche Halunken" begeisterte das Publikum. Das Stück wurde 2003 aufgeführt. Mit der Filmmusik zu "Fluch der Karibik" gaben die Musiker vor der wohlverdienten Pause alles. Es fehlte nur noch, dass Piratenkapitän Jack Sparrow mit seiner "Black Pearl" und sein Widersacher Captain Barbossa in der Scheuer ihr Unwesen trieben. Beim Konzert 2006 war dieses Stück zu hören.