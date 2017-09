Horb a. N. Wie viele Sklaven arbeiten für mich?

Kindergärten wolle man nun stärker einbeziehen, mit den Schulen sei man im Gespräch und bei Schulen wie in Talheim würde Fair-Trade schon eine große Rolle spielen, was ein Tisch voll mit Lehrern nickend quittierte. Zwanzig Unternehmen aus Horb hätten sich dem Fair-Trade-Gedanken angeschlossen. Ralph Zimmermann gestand, dass sich nicht jeder faire Produkte leisten könne, man müsse auch an die Sozialschwachen denken.

Auf die diese Worte folgte das Menü der Kolpingfamilie mit Schnitzel, Spätzle, schwäbischem Kartoffelsalat und grünem Salat. Die Mühringer Köchinnen hatten sich für die Vegetarier einiges einfallen lassen, wobei sie mit Falafel die syrische Küche präsentierten. "Wir haben mit unseren Syrern oft gekocht und Silvester gefeiert. Da haben wir viel gelernt", erklärte Monika Fuhl, Mühringens Ortsvorsteherin, die Integration regelrecht lebt.

Noppenberger rief auf, bewusst zu konsumieren

Umrahmt wurde das Vier-Gänge-Menü von Hans-Jürgen Löffler, der spontan einsprang. Über die Menschenrechte sprach Noppenberger, der zum Nachdenken über den "freien Markt", die Rechte der Arbeiter in armen Ländern und über das Thema faire Arbeitsbedingungen anregte. Im Internet habe er einen Fragebogen ausgefüllt und seinen Sklavenabdruck ermitteln lassen. "Es hat mich bedenklich gestimmt, denn ich kam auf 41 Sklaven", berichtete er, dass diese an der Herstellung seiner Konsumgüter beteiligt seien. Deshalb rief er auf, bewusster zu konsumiere: "Je fairer die Produkte sind, umso besser schmeckt uns das Essen, umso eher passt die Jeans, umso gesünder spielen Kinder mit Spielsachen." Mit dem Bio-Obstsalat des Umweltteams Horbs, wurde der Gaumengenuss abgeschlossen. Da die Themen immer wieder konkretisiert wurden, festigten Luis Schneiderhan und Marie Ott das Thema "Faire-regionale-Bioprodukte" mit dem Lied "Welt-Fair-Änderer". "Es hat uns ganz arg gefreut, dass so viele mitgemacht haben", erklärte Marie Ott.