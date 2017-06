Horb a. N. Wie man ein "WELTfairÄNDERER" wird

Horb. "Das Wenige, das du tun kannst, ist viel", sagte einst Albert Schweitzer. Mit diesem Motto ist das Projekt "WELTfairÄNDERER" vom 20. bis 23. Juni im Schulzentrum auf dem Hohenberg und an der Steinachtalschule in Talheim. Wie geht man mit sich, mit anderen und mit der Umwelt um? Wie lang halten die Ressourcen auf der Erde noch? Wie kann jeder einen Teil dazu beitragen, die Welt ein Stückchen besser zu machen? Diese und ähnliche Fragen will der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Organisator des Projekts, mit den Schülern klären. Doch auch Veranstaltungen für alle Interessierten stehen auf dem Programm.

Vielfältige Workshops

Am Dienstag, 20. Juni, wird die Projektwoche um 8.30 Uhr in der Hohenberghalle von Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Landrat Klaus Rückert eröffnet. In vier Workshopzelten, einer "Zeltoase" und einem Fair-Café bieten ehrenamtliche Teamer in den folgenden Tagen dann Workshops an. Nachmittags folgt ein breit gefächertes Angebot der Kooperationspartner. Am Dienstag nimmt Johannes Mayer von der Ökumenischen Energiegenossenschaft Horb die Schüler mit auf einen Solarspaziergang, es wird mit Resten aus dem Tafelladen gekocht und Rüdinger Holderried der Young Caritas Horb macht eine Fakten-Check zum Thema "Hass ist keine Meinung." Am Abend steht zudem ein Vortrag auf dem Programm. Unter dem Motto "Süße Schokolade – Schmutzige Schokolade?" referiert Rainer Schwarzmeier vom Entwicklungspädagogischen Informationszentrum zum Thema Kinderarbeit ab 19 Uhr in der Steinbachschule in Talheim.