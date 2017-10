Horb a. N. Wandertag auch überregional

Vergangenen Sonntag hat Schriftführerin Annett Herrmann die Wandergruppe aus Altheim in das wunderschöne und idyllische Haigerloch geführt. Die neun Erwachsenen und fünf Kinder waren angetan vom bunten Herbstwald. Die Wanderroute von fünf Kilometern führte auch durch das Städtchen, wobei man das Schloss durchquerte, am Atomkeller vorbei schaute, den Weg durch frisches Kugel-Eis versüßte, sich die Öffnungszeiten der ehemaligen Synagoge merkte und einen Blick auf den jüdischen Friedhof wagte.

Überregionaler Familienwandertag zusammen mit der Ortsgruppe Renchen

Somit war man ganz schnell am Ende der Wanderung, die mit einem grandiosen Ausblick auf die Stadt belohnt wurde. Die Wanderer sind schon gespannt, was für ein Programm Annett Herrmann anbieten wird.

Und was steht beim Schwarzwaldverein Altheim als nächstes an? "Kastanienwanderung mit Outdoor-Küche", so lautet das Motto des überregionalen Familienwandertags. Dieser wird vom Fachbereich Familie im Schwarzwaldverein zusammen mit der Ortsgruppe Renchen organisiert. "Verbringt mit uns und vielen anderen Familien einen schönen Wandertag, trefft andere Familien und lernt die Akteure des Schwarzwaldvereins kennen. Euch erwartet ein spezielles Kinderprogramm mit vielen Überraschungen", verspricht die Einladung des Schwarzwaldvereins Altheim.

Stattfinden wird die Kastanienwanderung am Sonntag, 22. Oktober, in Renchen. Sie dauert von 10 bis 16.30 Uhr. Anmelden kann man sich unter Telefon 0761/3 80 53 18 oder auch per E-Mail: familie@schwarzwaldverein.de oder bei Gunther Nafz, Telefon 0157/81 64 14 36.