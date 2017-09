Die Weinpfadtour, jedes Jahr ein Höhepunkt im Wanderjahr der Talheimer Wandergruppe, wird bestens organisiert von Manfred und Angelika Scherrmann. Immer wieder finden sie neue und schöne Etappen in den Weinbergen und auch die Besenwirtschaft oder den privaten Winzer – das erfahrene Wanderführerehepaar hat ein glückliches Händchen. Dies sieht man jedes Jahr an den Teilnehmerzahlen, und dieses Jahr waren es wieder 45 Wanderer. Die Strecke führte hinauf zum Dasenstein. An der Hütte gab es einen Imbiss und eine kleine Weinauswahl vom Wanderführer. Danach ging es für den größeren Teil der Gruppe hinauf in Richtung Sasbachwalden, weiter zur Kapelle am Blosenkopf und dann zur Schlusseinkehr beim schön in den Weinbergen gelegenen Weingut Doll. Mit Winzerflammkuchen und guten Weinen hat sich das Ehepaar einen Namen gemacht. Der kleinere Teil der Wandergruppe hat eine kürzere Strecke gewählt und war zwischendurch bei der Winzerkirwi im Ort; dort durfte man die verschiedenen Weine und andere Leckereien probieren. Mit dem Bus fuhr man dann hinauf zum gemeinsamen Abschluss beim Winzerhof Doll, um im Hofladen noch den einen oder anderen edlen Tropfen zu genießen oder zu kaufen. Dann war es schon Zeit zur Heimreise, aber auch dies hatten die Wanderführer im Griff, heißt es abschließend im Bericht der Gruppe. Foto: Wandergruppe