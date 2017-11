Horb a. N. Wanderer trotzen dem stürmischen Wetter

Das hatte der Wanderführer Günter schon im Vorfeld abgeklärt, teilt der Schwarzwaldverein mit. Weiter ging es entlang der Weinberge in denen die Trauben für das berühmte "Cannstatter Zuckerle" wachsen. Langsam verbesserte sich das Wetter und man ging frohen Mutes weiter.

Die Gruppe streifte die Stadtteile Rot, Freiberg sowie Mühlhausen, überquerte den Neckar nach Hofen und besichtigte hier die Kirche St. Barbara. War die bisher zurückgelegte Strecke angenehm zu gehen, ging es nun stetig bergauf, teilen die Wanderer mit.

Da die Sonne zum Vorschein kam, wurde es den Teilnehmern richtig warm. "Von der Höhe hatte man einen tollen Weitblick Richtung Norden." Der von Oktober bis März mit kurzen Unterbrechungen geöffnete Besen in Öffingen fand bei den Wanderern großen Anklang und sie zeigten sich sehr zufrieden mit den Speisen und der Bedienung. Die gut gelaunte Gruppe sei nur mit der Drohung "jetzt oder erst in zwei Stunden wieder" aus dem Besen gelotst worden.

Mit dem Bus ging es nach Fellbach. Dort fuhr man gemeinsam mit VfB-Fans in der S-Bahn und stieg dann in den RE zurück nach Horb. "Somit ging ein stürmisch begonnener Tag gut gelaunt zu Ende. Alle waren mit dem Tag zufrieden. Wandern in der Gesellschaft ist etwas Reizvolles", so die SWV-ler weiter.

Die nächste Veranstaltung des Schwarzwaldvereins ist eine Busausfahrt nach Bad Wimpfen am 10. Dezember.