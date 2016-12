Horb a. N. VdK Horb macht Ausflug zum "Winterzauber"

Die Gruppe teilte sich ein wenig auf, denn so konnte jeder auf seine Weise die für ihn interessanten Darbietungen erleben. Beliebt waren vor allem die Eisrevue und das 4D Kino. Im englischen Bereich im Theater war eine weihnachtliche Schau zu sehen, die alle Besucher so richtig auf das Fest einstimmte, teils besinnlich, teils rhythmisch, teils mit bester Akrobatik. Abends tauchten tausende Kerzen und Girlanden den Park in ein Lichtermeer. Bei der Rückfahrt waren alle zwar ein wenig durchgefroren, da sich die Sonne bereits länger verabschiedet hatte, und waren dem Fahrer unheimlich dankbar, dass er den Bus schon vorgewärmt hatte. Aber trotz Kälte waren sich die Reisenden einig: Der "Winterzauber" war ein tolles Erlebnis.