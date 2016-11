Horb a. N. Trachtenverein wird Trachtengruppe

Horb-Dettingen. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung im "Adler" wurde der letzte Akt mit der Auflösung des Vereins und der erste Akt als Trachtengruppe bei der Schneckengraberzunft vollzogen.

Zuvor jedoch nahm Vorsitzender Wolfgang Berger noch die Totenehrung von Paula Bürgi vor. Sie war stolze 66 Jahre im Verein.

Das Registergericht beim Amtsgericht in Stuttgart hat nun der vor einem Jahr beschlossenen Satzungsänderung zugestimmt. In dieser Änderung sind die Bildung einer Trachtengruppe sowie die Überleitung des Vereinsvermögens an die Narrenzunft festgeschrieben. Bereits am 22. März vergangenen Jahres hat der Trachtenverein einen Antrag zur Gründung einer Trachtengruppe bei der Narrenzunft gestellt. Diesem Antrag stimmten die Narren bei ihrer Hauptversammlung am 29. März 2015 zu.