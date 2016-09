Horb a. N. Tierschützer fordern Taten

Tierschutzverein steht für alle in Not geratenen Tiere ein

Aus Anlass des diesjährigen Welttierschutztags am 4. Oktober machen die angeschlossenen Tierschutzvereine des Deutschen Tierschutzbundes, zu dem auch der Tierschutzverein Horb gehört, bundesweit auf ihre Arbeit aufmerksam. Für den Tierschutzverein Horb, der kein eigenes Tierheim betreibt, sind die täglichen Herausforderungen oft nicht einfach zu bewältigen.

Der Verein berichtet: "Alle Fund- und Abgabetiere werden ausschließlich auf privaten Pflegestellen betreut. Der Verein trägt die Kosten für Futter, Streu und Tierarztkosten, aber die Betreuungszeit wird von den aktiven Mitgliedern in ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet. Bedenkt man, dass ein verwaistes Tierbaby im Zwei-Stunden-Rhythmus gefüttert werden muss, und das auch nachts, sieht man, welches Arbeits-Pensum die Tierschützer leisten. Darüber hinaus gestaltet sich die Abrechnung der Fundtierkosten, welche die Gemeinden gesetzlich tragen müssen, oft sehr schwierig und ist in den meisten Fällen nicht kostendeckend. Trotz der schwierigen Umstände steht der Tierschutzverein Horb für alle in Not geratenen Tiere ein." Im Rahmen des Welttierschutztages möchte der Verein bei seinen Informationsständen zeigen, welche Arbeit er für den praktischen Tierschutz vor Ort leistet – und damit auch für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune.