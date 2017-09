Horb a. N. Themenwege kurz vor Vollendung

Horb-Rexingen. Am Vorabend wurden die ersten großen Infotafeln in der Ortschaft bereits in Beton gegossen. Bis zur Eröffnung sollen diese jedoch noch verhüllt bleiben.

Rund 70 verschiedene Tafeln und 150 Wegweiser werden angebracht

Rund 70 verschiedene Tafeln und 150 Wegweiser gilt es nun in den nächsten zwei Wochen in der gesamten Ortschaft anzubringen. Allein in der Osterhalde warteten am Mittwoch zwanzig verschiedene Stationen auf. "Wenn wir Glück haben, sind wir bis heute Abend mit diesem Weg fertig", mutmaßte eine Helferin aus dem Projektteam. Nur der Anfang eines sehr langen Weges.