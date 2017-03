Horb a. N. Tennisverein muss sich Rezept für Jugend einfallen lassen

Für dieses Jahr wurden sieben Mannschaften gemeldet. Kids-Cup U12 1, Knaben 1, Juniorinnen (4er) 1, Herren 1, Herren 40 1 Damen (4er)1, Damen 50 (4er)1. Die diesjährige Saisoneröffnung ist am 7. Mai mit dem Schleifchenturnier. Zu Spielgemeinschaften, die bei Bedarf gebildet werden sollen, stellte Maier fest, dass dies vom Württembergischen Tennisbund (WTB) nicht gewollt sei. Maier stellte auch fest, dass Tennis nicht mehr die Sportart sei, die sie einmal war.

Sprungverhalten der Bälle auf Platz schlecht

Mit dem neuen Platz Nummer drei habe es Probleme gegeben. Das Sprungverhalten der Bälle sei schlecht gewesen. Über ein Sachverständigengutachten und die Einschaltung eines Anwaltes und Gerichtes habe man sich mit der Firma Polytan verständigt.

Platzwart Marcel Dürr berichtete von den Arbeitsdiensten. Die Tannen bei den Plätzen 1 und 2 müssten noch gekürzt werden und die Holzhütte abgerissen werden.

Jugendwartin Kornelia Dürr berichtete von einem Schnuppertag mit zehn Kindern. In der Verbandsrunde gab es vier Mannschaften im Kleinfeld, Kids-Cup, Knaben und Juniorinnen. Bei den Kleinfeldstadtmeisterschaften in Dettingen wurde Sarina Elsässer in der Altersklasse U 9 Stadtmeisterin.

Für Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren wurde auf dem Montescherbelino ein zweitägiges Zeltlager veranstaltet. Neben einem spielerischen Aufwärmen wurden auch Grundschläge trainiert.

Vereinsinterne Jugendmeisterschaften fanden auch statt, wobei 18 Knaben und Juniorinnen antraten.

Schriftführer Manuel Klink berichtete von sechs Ausschusssitzungen, einer außerordentlichen Generalversammlung und einem Seniorennachmittag. Der Rundenabschluss musste mangels Teilnehmer abgesagt werden.

In einem Jahr vom Minus zum Plus zu kommen, sei überwältigend. Der mobile Weihnachtsbaum ist zum Kult geworden – entstanden aus einer flapsigen Idee.

Bei den Wahlen gab es durchweg Bestätigungen, so Florian Klink, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, Marcel Dürr, Vorstand Infrastruktur, Sebastian Maier, Sportwart, Kornelia Dürr, Jugendwartin und Marcel Dürr, Platzwart. Für die Funktionen Breitensport und Jugendausschuss konnte niemand gewonnen werden.

Angesprochen wurde noch das 30-jährige Jubiläum des TC Talheim. Es soll am 22. und 23. Juli gefeiert werden.