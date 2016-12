Horb a. N. Swing mit Pep steigert die Weihnachtsfreude

Mit den beiden bekannten Stücken" "Mistletoe and Wine" (Mistelzweig und Wein) und "Fröhliche Weihnacht" stieg dann die Kapelle mit vollem Bigband-Sound und treibenden Grooves aus der Schlagwerk-Ecke in ihr musikalisches Abendprogramm ein. Viel toll gespieltes Blech dominierte, bei den Tempovorgaben für die Akkorde war ordentlich Pep drin, doch die Besinnlichkeit und die Botschaften der Stücke blieben immer voll erhalten.

Diakon Klaus Konrad begrüßte nach dem ersten Musikblock die vielen Zuhörer, die an einem Donnerstagabend kurz vor dem Jahreswechsel die Zeit fanden, sich eine kleine Auszeit vom hektischen Betrieb der Feiertage zu nehmen. Er wies darauf hin, dass man sich immer noch in der Weihnachtsoktav befinde, also jeder Tag noch ein Freudentag zu Christis Geburt sei.

Konrad wurde später von Joachim Keller am Mikrofon abgelöst. Keller, eigentlich am Flügelhorn aktiv, fungierte bei diesem Auftritt auch als Sprecher, der nicht nur in die Historie der einzelnen Lieder einführte, sondern auch drei besinnliche Textpassagen, die sich alle ums Weihnachtsfest und das Leben drehten, vortrug.

Hauptbestandteil der Benefizveranstaltung war jedoch die Musik. "Christmas Time", ein Song von Bryan Adams, in dem sich der Komponist etwas weltfremd wünscht, es wäre jeden Tag Weihnachten, war ebenso zu hören wie das afroamerikanische Spiritual "Go Tell It on the Mountain" oder John Lennons Friedensbotschaft "Happy Xmas (War is Over)", die auch als "So this is Christmas" bekannt wurde.

Es war ein bunter Mix bekannter Songs, die sicher so mancher der Zuhörer zumindest im Geist mitsingen konnte, die aber alle im Bigband-Brass-Sound von "Black & White" daherkamen.

Martin Wehle hat mit seinen Musikern gut sechs Wochen für diesen Auftritt geprobt, wie noch vor Beginn des Konzerts zu erfahren war. Es waren sechs wohl investierte Wochen, denn die unterschiedlichen Arrangements, in denen immer wieder die einzelnen Register ihre Glanzlichter hatten, waren zwar durchweg anspruchsvoll, wurden aber hervorragend dargeboten.

Nach jedem Lied gab es deshalb ordentlich Applaus, und am Ende des Konzertes durften sich Klaus Graf und Joachim Milles vom Förderverein "Stiftskirchendach" über gut gefüllte Spendenkörbchen freuen.

Auch Manfred Bok, Mitinitiator des Abends, machte einen recht zufriedenen Eindruck, denn die Herrschaften in ihren schicken weißen Hemden und den schwarzen Krawatten haben ihm versprochen, auch beim "Leonhardsritt" 2017 wieder mit dabei zu sein. "Black & White" hört sich also nicht nur gut an, sondern tut auch Gutes für Horb. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.