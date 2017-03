Horb a. N. Stephanie Martini rückt in den Vorstand auf

Das 30. Bockbierfest, am Sonntag verbunden mit dem Stadtverbandsfest der musiktreibenden Vereine der Stadt Horb und dem erstmals ausgetragenen Format "Blasmusik nonstop" war ein weitere Herausforderung, der sich alle Mitglieder stellten. Ein klein wenig wohldosierte Kritik darf bei dem Rückblick eines schwäbischen Vereins jedoch nie fehlen. So glaubt Singer, dass es Mitglieder im Verein gibt, die noch genügend Potenzial hätten, um sich mit mehr Engagement an der Vereinsarbeit zu beteiligen. "Der Wille spielt hier eine wichtige Rolle", so der feinformulierte Tadel.

Im Ausblick freut er sich neben den Top-Events auch auf den Vereinsausflug im Juli, der nach Eisenberg führt. Kameradschaftspflege und Spaß gehört eben auch dazu.

Schriftführerin Stephanie Martini ließ das Vereinsjahr teils in gereimter Form Revue passieren und ergänzte ihren Bericht mit vielen Bildern.

Mit einem zufriedenstellenden Kassenbericht und einem Plus ging es in der Berichtsreihenfolge weiter. Für den heiteren Moment in dem nüchternen Zahlenwerk sorgte der Buchungsposten: "Zinserträge". Zwei Euro und ein paar Zerquetschte schlugen hier zu Buche. Insgesamt 278 Buchungsvorgänge musste Natalie Frei bearbeiten.

Anton Scherrmann berichtete als Sprecher der Ehrenmitglieder von Geburtstagsbesuchen und Arbeitseinsätzen. 18 Ehrenmitglieder hat der Verein derzeit und mit 83 Jahren ist Hermann Becht das älteste Ehrenmitglied.

Einen großen Block nahm die Nachwuchsarbeit ein. Von Seiten der Jugendleitung konnte die Sprecherin des Bereichs Freizeit, Katrin Müller, von vielen Aktivitäten das ganze Jahr über berichten, die vom Jugendnachmittag "Sound activity" beim Musikverein Gündringen über den Vorspielnachmittag, den man aufgrund der großen Resonanz in den vergangenen Jahren in die Festhalle verlegte, bis zu Spiele- und Bastelnachmittagen reichten. Man war auch beim Ferienprogramm aktiv und gestaltete am Heiligabend die "Musik unterm Weihnachtsbaum".

Jugenddirigent Patrik Burt kann auf eine "Super-Truppe" zurück greifen

Jugenddirigent Patrik Burt durfte auf ein erfolgreiches Jahr mit den Altheimer Jungmusikern zurückblicken, dessen Höhepunkt der Auftritt beim Jahresabschluss in der voll besetzten Festhalle war. Mit 28 jungen Musikerinnen und Musiker in der Jugendkapelle, in die der Nachwuchs aus der Bläserklasse integriert wurde, hat man einen guten Grundstock für die Zukunft geschaffen. "Wir sind ein Super-Truppe", so das Fazit von Burt.

Nach Gruß- und Dankesworten von Andreas Bronner, der auch die Entlastung der Vorstandschaft beantragte, wurden noch zwei Vereinsinternas abgestimmt, bevor man die Wahlen durchführte.

Bei den turnusmäßig angesetzten Wahlen drehte sich das Personalkarussell recht ordentlich.

Mit Simon Pfeffer, dem bisherigen Vorstand "Musik", und Walter Ring, dem langjährigen Veranstaltungsleiter, traten zwei wichtige Säulen der Vereinsstruktur zurück.

Simon Pfeffer begründete seinen Rückzug aus dem Vorstandstrio mit beruflicher Belastung. Er sei versetzt worden und würde nun gut 250 Kilometer von Altheim entfernt arbeiten. Deshalb könne er auch nur noch selten an den Proben teilnehmen, erklärte er. "Dies entspricht jedoch nicht meinem Verständnis von einer Vorbildfunktion, die man als Vorstand ›Musik‹ hat und er könne nach seinem Empfinden das Amt so nicht zufriedenstellend ausfüllen.

Als seine Nachfolgerin wurde mit überwältigender Mehrheit Stephanie Martini ins Amt der Vorsitzenden "Musik" gewählt. Ihren Job als Schriftführerin übernimmt Tina Scherrmann.

Als geschäftsführender Vorstand "Verwaltung" wird Amtsinhaber Markus Singer zwei weitere Jahre weitermachen. Damit ist das Führungstrio, das zudem aus Walter Singer (Vorstand Wirtschaft) besteht, wieder komplett.

Als zweiten Abgang muss der Verein den Rücktritt von Walter Ring im Ausschuss und als Veranstaltungsleiter verkraften. Rink war seit 1994 in verantwortlichen Positionen tätig und führte auch den Förderverein lange Jahre.

Nach 24 Jahren Engagement möchte er kürzer treten und Platz machen für frischen Wind, den seiner Ansicht nach nur junge Leute einbringen können. Wahlleiter Walter Singer durfte seine Tochter Nina als neue Veranstaltungsverantwortliche beglückwünschen.

Wiedergewählt in ihren jeweiligen Positionen wurden Theresa Bläse als Inventarverwalterin, Marion Fischer als Orchestersprecherin und Katrin Müller als Jugendleiterin Freizeit.