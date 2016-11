Horb a. N. Sprach-Sprint in die untersten Kühlschrank-Schubladen

Horb. In der Kulturhauptstadt des Schwarzwalds, wie Ewald Loschko, der Vorsitzende vom Projekt Zukunft, Horb am Samstagabend nannte, wurden die Parkplätze auf dem oberen Marktplatz mehr als knapp. Adventsmarkt, das Oratorium "Elias", Nachtwächter, die durch die Gassen streiften, und dann noch Phillip Weber als Gast im Kulturhaus Kloster, da musste so mancher Gast wieder umkehren, weil er sein "Heilix Blechle" nicht loswurde.