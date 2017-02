Horb a. N. Sportler spurten ab ins Reich der Märchen

Die Kids der Tennisabteilung zeigten bei Sketchen, was sie so drauf haben. Zwei Frösche sitzen im Teich, und die Mutter erklärt, dass sie Flaschengeister gefunden habe. Die Flaschengeister "Was“, "Wer" und "Egal" wären in den Flaschen gefangen. Der kleine Frosch versteht nur Bahnhof und so entwickelt sich ein amüsantes Wortspiel mit "Was", "Wer" und "Egal".

Zwischendrin erzählte Tobias Hellstern Witze ober- und unterhalb der Gürtellinie. Die Tennisjugend wartete mit einer Mexiko-Nummer auf und entführte nach Südamerika.

Erzählt wurde die Geschichte vom jungen Mädchen, das immer am offenen Fenster sang, bis es dann in der großen Stadt als Schlagersängerin groß rauskam. Daraufhin verkaufte sein Vater seine Bananenplantage und erwarb eine Gitarre.

In den Pausen sorgte "JayJay Musik" für die notwendigen Stimmungsknaller, etwa Fasnetshits wie den "Flieger", die "Straße nach Mendocino" oder die "Schwarze Natascha". Die Fußballer hatten eine tolle Nummer vorbereitet, sie spielten auf selbst gebauten und mit Bier befüllten Gartenschlauchtröten "Über Sieben Brücken musst du gehn", und zum Ausmarsch "Ciao, Amore".

Die Gäste im Publikum hatten sich für den Faschingsball närrisch aufgehübscht und kamen etwa als Piraten, schwarz angemalte Südseebewohner, Häschen, Matrosen, Teufelchen oder Clowns.

Auch Ortsvorsteherin Ute Albers genoss sichtlich das "Himmelreich auf Zeit" bei der Sportlerfasnet, sie war als Matrose gekommen.