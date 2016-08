Horb a. N. Sperrung bleibt bestehen

Was genau er damit meint? Etwa die Sache mit der Einladung zur Informationsveranstaltung, bei der die Baumaßnahme den Anwohnern vorgestellt wurde. Gerade mal eine knappe Woche vorher sei den Anwohnern die Einladung in die Briefkästen geflattert, fünf Anwohner hätten gleich gar keine erhalten. Darunter auch er selbst. Von den Nachbarn habe er schließlich von dem Termin erfahren, erzählt er.

Nicht die einzige Information, die der Anwohner im Zuge des Straßenausbaus vermisste: "Am Tag vor der Müllabfuhr haben wir bei der Stadt angerufen und gefragt, wo wir die Mülltonnen jetzt eigentlich abstellen sollen, damit sie auch geleert werden." Und dann wäre da noch die Sache mit dem Stellplatz des Nachbarn, den die Bagger ohne Vorankündigung platt machten. Dennoch gibt es Lob für die Bauleitung vor Ort. Die, so der Anwohner, mache einen guten Job. Nicht so die Stadt. Was da an Planungen gelaufen sei, sei einfach schlecht, kritisiert der Anwohner.

Auf ihn und seine Nachbarn kommt im Übrigen bereits die nächste Straßensperrung zu: Wie die Stadtverwaltung bestätigt, ist ab Montag, 12. September, von der Bildechinger Steige aus kein Durckommen mehr. Der Grund: Die Stadtwerke bauen ihr Nahwärmenetz im Bereich der Bildechinger Steige aus. Für die Anwohner der Altheimer Straße, aber auch für die Gäste des Restaurants "Germania" heißt das: Sie müssen den Umweg über Marktplatz und Bußgasse in Kauf nehmen. Alternativ, so Stadtsprecher Christian Volk, könnten Anwohner und Restaurantgäste ihr Ziel über die Panoramastraße anfahren.

Die Kritik an der städtischen Informationspolitik will Volk so übrigens nicht stehen lassen. Die verspätete Einladung sei dem Umstand geschuldet, dass man aktuellste Planungen habe vorstellen wollen. Diese Pläne seien erst kurz vorher fertiggestellt worden. Für die kurzfristige Einladung habe man sich noch am Informationsabend entschuldigt.

Der Ausbau der Altheimer Straße, so der Stadtsprecher, sei öffentlich bekannt, in mehreren Workshops mit der Anwohnerschaft entwickelt und dabei immer wieder optimiert worden.