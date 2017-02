Horb a. N. Sozialer Wohnungsbau kommt auf dem Land nur mühsam voran

Zu "Wohnen für alle" referierte der Experte über die Wohnräume in Großstädten wie Tübingen, Stuttgart oder Leonberg, zog aber auch immer wieder Parallelen zu Horb und Umgebung. "Was kann eine Kommune tun, um Wohnen für Normalverdiener möglich zu machen? –, das war eine Frage, die auch Kreisvorsitzender Rolf Linke und die ehemalige Gemeinderätin Kristina Sauter behandelt wissen wollten.

Experten aus der Baubranche waren sich einig: "Horb braucht ein Konzept." Den Wandel von zahlreichen Alt- zu Neubauten in der Bildechinger Steige sei ein Beispiel, wie Wohnraum geschaffen werden könne, meinte Steffen Schwindhammer, Geschäftsführer der Baugesellschaft Horb GmbH. "Häuslebauer" würden mit Vorgaben wie Trinkwasseruntersuchungen für Neubauten sowie bedarfsorientierter oder verbrauchsorientierter Energieausweis Steine in den Weg gelegt. "Auch wenn keiner den Vergleich hören will: Wenn ich in Horb ein Haus für 250 000 Euro herstelle, muss ich das Gleiche an Herstellkosten in Nagold aufbringen. In Nagold bekomme ich bis zu 300 Euro mehr für den Quadratmeter", zeigte der Geschäftsführer den Unterschied auf. Horb hätte also nicht nur Defizit im Sozialen Wohnungsbau, war sich Tilman Stroh von Haus & Grund Horb sicher. Es fehle allgemein an Wohnungen.

Das bekomme auch Rüdiger Holderried von der Caritas Horb zu spüren, der auch für die Erlacher Höhe sprach: "Ein- bis Zweizimmer-Wohnungen zu finden, ist sehr schwer. Es gibt nur wenige private Anbieter in der Stadt." In den Ortsteilen oder auch außerhalb sehe es etwas besser aus, doch der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) sei für sozial Schwächere nicht erschwinglich. Wolf Hoffmann vom Kreisverband gab zu bedenken, dass die Allgemeinheit die Subvention des ÖPNV tragen müsse. "Das Geld fehlt den Kommunen", zeigte er einen Teufelskreis auf. Eine große Sorge beschäftige Elisabeth Schneiderhan: "Wir suchen dringend eine Wohnung für einen Flüchtling und seinen fünfjährigen Sohn, sonst könnten die beiden ab März auf der Straße sitzen." Die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge in der Kernstadt sei äußerst schwierig, obwohl die Stadt dafür zuständig sei.