Horb a. N. Sozialer Wohnungsbau: "Kasernenareal hat Potenzial"

In Horb wurde "seit dem Jahr 2001 keine Sozialwohnung mehr gebaut", schreiben Ilse Braitmaier, Elisabeth Schneiderhan und Markus Pagel in ihrem Antrag an die Stadtverwaltung. "Im Jahr 2012 endete die letzte Mietpreisbindung, sodass heute keine Wohnung mehr für bedürftige Personen und Familien mit Wohnberechtigungsschein in unserer Stadt zur Verfügung steht."

Die OGL sieht hier dringenden Handlungsbedarf. "Das Kasernenareal bietet Potenzial, sich dieses Themas anzunehmen, um zeitnah Wohnraum zu sozial verträglichen Preisen für die Bürger der Stadt bereitzustellen."

Die OGL beantragt, bei der Erstellung eines Bebauungsplans für das Kasernenareal ein Fünftel der geplanten Wohneinheiten zum standortüblichen Mietspiegel für Sozialwohnungen der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.