Horb a. N. "Souled Out" spielen im Freibad

"Souled Out" bringen mit ihrem unverwechselbaren Livesound Songs aus mehr als 40 Jahren Rockhistorie in die Clubs und auf die Live-Bühnen der Region. Seit 2005 unterwegs, konnte sich die Band um den charismatischen Rock-Blues-Shouter Ralf Lutz eine stetig wachsende Fanbasis erspielen. Mit der Experimentierfreude und der Vielfarbigkeit der 1970er Jahre Rock- und Bluesszene aufgewachsen, transportieren "Souled Out" diesen Spirit und die Freude an purer Musik mit instrumentalem Können, Improvisationsfreude und Kompetenz in Sachen Sound in die Gegenwart. Ein Hörbeispiel eines Trailer aus einem Live-Konzert im Pavillon Sindelfingen gibt es unter http://fandalism.com/tburnette/OVg

"Souled Out" spielen Rock von Allman Brothers, J. J.Cale, Jimi Hendrix, Los Lobos, Blues von Eric Clapton, Robert Johnson, Keb` Mo, Soul von Marvin Gaye, Ray Charles und anderes in spannungsreichen, bis zu zweieinhalbstündigen Live-Shows.