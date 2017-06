Horb a. N. Songs von Liebe und Verzweiflung

Am Mittwoch, 28. Juni, spielt Felix Vees ab 19.30 Uhr "Songs of Love & Despair", also Lieder von Liebe und Verzweiflung. Dahinter verbergen sich Coverversionen von Country- und Folkrocktiteln beziehungsweise Americana von den 1950er-Jahren bis heute, vorgetragen mit Akustikgitarre, Mundharmonika und Gesang. Vees’ Repretoire umfasst Titeln von Richie Valens, Bob Dylan und Neil Young genauso wie Songs von " The Brian Jonestown Massacre" oder Mac DeMarco.

Bei schlechtem Wetter gibt es die Musik in der Klostergaststätte.