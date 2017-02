Horb a. N. Sein Herz schlug für die Talheimer Fasnet

Im vergangenen Jahr nahm er noch zusammen mit seiner Frau Doris im Häs der "Wilden Zigeuner" am traditionellen Talheimer Umzug teil, der zum ersten Mal auf der verkürzten Umzugsstrecke stattfand. Vorne auf dem Zunftwagen sitzend, warf er Bonbons in die jubelnde Menge und fühlte sich sichtlich wohl bei seiner Talheimer-Zigeuner-Fasnet.

In diesem Jahr müssen seine Freunde aus der Zunft ohne ihn feiern, doch in ihrer Trauerrede, die von Dietmar Pfeffer für den verhinderten Zunftmeister Karlheinz Lang vorgetragen wurde, relativierten die närrischen Zigeuner den Mythos des Abschieds für immer durch ein Zitat des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac. "Man lebt zweimal: das erste Mal in der Wirklichkeit, das zweite Mal in der Erinnerung", soll der Franzose einst gesagt haben.

Auf Lothar Götz trifft dieses Sprichwort auf jeden Fall zu. Sowohl in seinem Beruf als Fliesenleger, in dem er lange selbstständig war, bis er den Betrieb seinem Sohn Thomas übergeben hat, als auch bei seinem Hobby, der Brauchtumspflege und der Fasnet mit "seinen Zigeunern", setzte er Maßstäbe, die noch lange in der Erinnerung derer bleiben werden, die ihn gekannt haben.