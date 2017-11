Horb a. N. Schwerstarbeit für Atemschutzträger

Benno Weinstein kommentierte das Geschehen und konnte den Kindern versichern, dass der Schulbetrieb am Montag ganz normal weitergehen könne. Folgende Lage wurde angenommen: Durch einen technischen Defekt an einem Aktenvernichter brach im Kopierraum ein Brand aus, der sich rasch im Sekretariat und im Lehrerzimmer ausbreitete. Der Hausmeister wurde durch die ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und informierte die Lehrkräfte, die an diesem Nachmittag mit einer Gruppe Schüler mit einer Ausarbeitung für die Projekttage beschäftigt waren. Er alarmierte die Feuerwehr und unternahm einen ersten Löschversuch. Dieser scheiterte, und durch die starke Rauchentwicklung war dem Hausmeister eine Flucht nicht mehr möglich.