Horb a. N. Schüler ans Studium herangeführt

Im Rahmen des Faches "Projektarbeit" sollen die Schüler an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt werden, da sie nach bestandener Fachhochschulreife an der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule Horb ein Hochschulstudium aufnehmen können. Die Exkursion in die Stadtbücherei Tübingen sollte die im Unterricht gelernte Theorie über Literaturrecherche erweitern und vor allem in die Praxis umsetzen.

Nachdem die Klassen eine kurze Führung durch die Bücherei und eine Erklärung des Suchprogramms Opac erhalten hatten, sollten sie die Regale zu ihren jeweiligen Projektthemen nach Büchern und Zeitschriften durchsuchen. In kurzer Zeit hatten alle mindestens ein Medium gefunden. Die beiden Bibliothekare gaben nützliche Tipps, wie man die Zahl der Suchtreffer bei einer Internetrecherche erhöhen oder verringern kann. Auch andere Angebote der Quellensuche – neben Bibliothek und Internet – wurden angesprochen. Da mit einem Mitgliedsausweis der Bücherei viele Medien bequem von zuhause aufgerufen und heruntergeladen werden können – insbesondere aktuelle Zeitungen und Zeitschriften – ließen sich einige Schüler direkt einen Ausweis anfertigen.