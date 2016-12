Horb a. N. Schon während der Vorrunde war die Spannung zu spüren

Rufus Beck meint in seinen Tipps zum Vorlesewettbewerb: "Entscheidend ist, dass das Vorlesen Spaß macht. Man muss es genießen. Dann genießen die Zuhörer das auch." Der Schauspieler Rufus Beck ist selbst begeisterter Vorleser und Hörbuchsprecher.

Seit vielen Jahren veranstaltet der Börsenverein des deutschen Buchhandels seinen Vorlesewettbewerb für Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 6. Auch das Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb beteiligt sich traditionell daran. Passend dazu liegt im Deutschunterricht der Schwerpunkt unter anderem auf der Leseförderung.

Schon während der Vorrunde innerhalb des Klassenverbandes war die Spannung förmlich zu spüren. Die Mitschüler waren von den vorgelesenen Textstellen gebannt, die Vorleserinnen und Vorleser selbst konnten es kaum erwarten – wer wird den Schritt in die nächste Runde schaffen? In diesem Jahr hatten vier Mädchen die Nase vorn: Sara Vater (6a), Miriam Nagel (6b), Alena Hinger (6c) und Desirée Piraneo (6d) stellten sich als Klassensiegerinnen am 2. Dezember 2016 einer kritischen Jury – dem stellvertretenden Schulleiter Offenhäuser, den zwei SMV-Vertreterinnen Josefa und Carolina und dem Vorlesesieger des vergangenen Jahres, Cedric Dettling. Doch nicht allein die Jury ließ die Aufregung bei den Vorleserinnen steigen. Alle Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen waren als Zuhörer in die Schülerbücherei des Gymnasiums eingeladen. Die Vorleserinnen gaben eine absolut überzeugende Vorstellung, erweckten mit flüssigem Lesen, mit Betonungen und wohlgesetzten Pausen das Geschehen in ihren frei gewählten Textstellen zum Leben.