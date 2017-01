Horb a. N. Satzung soll geändert werden

Horb-Dettingen. Der stellvertretende Vorsitzende Karl Beuter ging nach der Begrüßung auf die Problematik um die Vereinsführung ein. Seit März 2014 steht die FG St. Peter aus rechtlicher Sicht nämlich ohne ein Oberhaupt da. Laut der bestehenden Satzung der FG kann demnach nur ein Pfarrer das Amt des ersten Vorsitzenden ausüben. Pfarrer Wieslaw Zielinski sowie Dekan Alexander Halter zeigten sich in der Vergangenheit leider nur wenig interessiert, diese Aufgabe zu übernehmen. Auf den Vorschlag von Beuter will die FG in ihrer nächsten Mitgliederversammlung nun eine Satzungsänderung vornehmen lassen, um zukünftig das Amt ohne eines geistlichen Oberhauptes besetzen zu können.

Mitgliederzahl sinkt auch in diesem Jahr weiter auf 70 Anhänger

Der Pflegedienstleiter der Sozialstation Horb, Joachim Milles, ging ausführlich auf die aktuellen Änderungen in der Pflegeversicherung ein. Milles wird im Frühjahr die Leitung des Pflegedienstes an Markus Barth aus Loßburg-Sterneck übertragen und sich in den Ruhestand begeben. Insgesamt 44 Mitarbeiter betreuen derzeit 351 Patienten im Monat – davon bis zu 18 Patienten täglich in Dettingen: Und dies bei einem Etat von 2,5 Millionen Euro im Jahr.