Horb a. N. Rosenberger: "Unsere Kinder sind zu dick"

Horb. Rosenberger erklärte: "2013 habe ich das Projekt ›Bewegte Kommune‹ in die Finger gekriegt." Als es ein Jahr später dann an die Umsetzung ging, stieß er nicht bei allen Einrichtungen auf Begeisterung. "Wir wollen die Kinder nicht malträtieren und die Erzieher und Lehrer nicht noch mehr belasten. Aber wir möchten das Thema Bewegung in den Einrichtungen etablieren." Außerdem war es das Ziel, eine Vergleichbarkeit herzustellen, um zu sehen, "wo wir nachsteuern können", so Rosenberger. "Wie hat sich das Kind, wie die Einrichtung entwickelt?" Auch für den Träger sei es gut zu wissen, ob etwas fehlt und ob mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten. Gibt es beispielsweise zu wenig Waldtage? Oder fehlt es an einer Halle?

Vor diesem Hintergrund wurde nun also zum zweiten Mal getestet und die Ergebnisse wurden mit der ersten Testphase aus dem Jahr 2014 verglichen. Getestet wurde in Horber Kindergärten sowie in zweiten Klassen der Grundschulen. Im Jahr 2016 nahmen insgesamt 346 Kinder daran teil. Das sind weniger als beim ersten Test im Jahr 2014: Damals waren es 688 Kinder. Getestet wurden beispielsweise Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination. Über eine Plattform wurden die Ergebnisse ausgewertet. Die so entstandenen Statistiken stellte Paul Huber den Vertretern der Institutionen vor. Huber ist, wie er selbst sagte, seit 1983 Übungsleiter im Verein, und beobachtet seither auch die Entwicklung von Kindern.

Er stellte fest: "Es gibt im Vergleich zu 2014 eine deutliche Zunahme von Kindern, die stark übergewichtig sind, besonders bei den Mädchen." An einen Messfehler glaube er nicht. Rosenbergers Fazit lautete: "Unsere Kinder sind zu dick."