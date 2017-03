Horb a. N. Putz der Josefskapelle nun trocken

Kolpingbruder Patriz Schneider betreut schon seit mehr als zwei Jahrzehnten die Kapelle, kümmert sich um das Rasenmähen und um Blumen. Der Elisabethverein hat dort jedes Jahr am Josefstag, 19. März, eine Andacht – in diesem Jahr ist die Kolpingsfamilie dabei und auch die Öffentlichkeit ist eingeladen. Die Andacht wird am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr mit Einweihung der Kapelle von Diakon Klaus Konrad gehalten. Danach gibt es Grußworte. Die Kolpingsfamilie will außerdem einen Spendenscheck an die Kirchengemeinde übergeben. Nach der Andacht werden von Architekt Kreidler und Stiftungsdirektor Peter Silberzahn einige Eckpunkte zur Renovierung genannt. Der Elisabethverein und die Kolpingsfamilie laden anschließend zur Begegnung in die Germania ein.