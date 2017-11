Horb-Isenburg (hh). Über das ehemalige Pumpenhäuschen in Isenburg wurde vor einiger Zeit in einer nichtöffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates diskutiert. Der Vorsitzende Jürgen Grassinger gab jetzt bekannt, dass das Pumpenhäuschen in der Zwischenzeit vermietet wurde. Keine Einwendungen hatte der Rat gegenüber einem vorliegenden Bauantrag auf Nutzung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage zu einem gewerblich genutzten Ferienhaus in der Tälestraße. Wie man in der Sitzung vernehmen konnte, sollen in dem künftigen Ferienhaus von Fall zu Fall Schulungsgäste untergebracht werden.