Horb a. N. Pioniere der Schlosssanierung feiern

Horb-Nordstetten. Mit vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden hatten sich die Rentner 2002 bei den Vorarbeiten zur Schlosssanierung eingebracht. Hatten sie doch viele gute Handwerker in ihren Reihen, die immer wieder bereit waren, sich für ihren Flecken zu engagieren. Da wurden unter anderem das Friedhofskreuz und die Sitzbänke auf dem Nordstetter Friedhof erstellt oder es entstanden Sitzgruppen bei der Jedermannhütte und beim Wasserturm. Beim ARGE-Vereinssch­uppen übernahm der Jahrgang den Bau des Dachstuhls, und die rüstigen Rentner sorgten immer wieder für die Erhaltung von Sitzbänken und Feldkreuzen.

Inzwischen sind die Schulkameradinnen und Schulkameraden 80 Jahre alt. Diesen Geburtstag haben sie gemeinsam mit ihren Partnern gebührend gefeiert. Am vergangenen Dienstag starteten sie mit dem Bus nach Heidelberg. Bei einer Stadtführung lernten sie viel Wissenswertes über die historische Universitätsstadt. Nach dem Mittagessen in einem Braustubenlokal in der Altstadt ging es aufs Schiff Königin Silvia zu einer Neckarschifffahrt über zwei Schleusen an Neckargmünd vorbei bis nach Neckarsteinach. Mit dem Bus ging es über die Neckar-Burgenstraße, vorbei an Bad Wimpfen, Heilbronn und Stuttgart nach Böblingen, wo dieser erlebnisreiche Tag beim Abendessen endete.

Am Mittwoch gedachten die Jahrgänger in einem Gottesdienst in der St.-Mauritius-Kirche mit Pater Jennis ihrer verstorbenen Schulkameradinnen und Schulkameraden. Anschließend traf man sich bei Lucio zum gemütlichen Beisammensein. Bei Essen und Trinken wurden Erinnerungen ausgetauscht, und der Abend verging wie im Fluge. Und alle hoffen, auch künftig noch oft gemeinsam feiern zu können.