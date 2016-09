Horb a. N. Ortschaft dankt Blutspendern

"Sie haben im stillen Großartiges geleistet, ihre Haltung ist von Solidarität und Mitgefühl geprägt", lobte Bronner die anwesenden Blutspender. Der Ortsvorsteher betonte, dass unsere Gesellschaft davon lebt, dass Menschen Gemeinsinn zeigen und nicht nur an sich, sondern auch an andere denken. "Eine Einstellung, die früher wesentlich intensiver verbreitet war als heute", wie Bronner sagte.

Obwohl immer weniger Menschen zum Blutspenden gehen – "wir sind am Montag bei unserem Blutspendetermin gnadenlos abgesoffen", so die Zusammenfassung von Kronenbitter, der gerade mal 60 Spender begrüßen durfte –, hofft man, dass gerade eine solche öffentliche Ehrung für viele Unentschlossen der Impuls ist, um zum Blutspenden zu gehen.

Bronner und Kronenbitter, der noch anfügte, dass man in Zukunft die beiden örtlichen Spendetermine zeitlich neu überdenken wird, durften mit Axel Kaupp, Markus Kläger und Berthold Nafz gleich drei Mitbürger ehren, die zum 25. Mal den Lebenssaft unentgeltlich gespendet haben. Das DRK verlieh ihnen für dieses besondere Engagement die Ehrennadel in Gold, mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl. Dazu gab es die entsprechende Urkunde und für die Herren Kläger und Nafz von der Ortsverwaltung je ein Vesperbrett aus der Metzgerei Kaupp. Für Metzgermeister Kaupp hingegen gab’s eine Flasche Wein, mit dem Hinweis, dass man ihm die eigene Wurst nicht unbedingt schenken wollte. Die gleiche Ehrung geht noch an Annette Leucht-Nafz, die aber an diesem Abend verhindert war. Für zehnmaliges Blutspenden ging die Ehrennadel in Gold an Peter Kronenbitter Junior, der Urkunde, Vesper und Anstecknadel aus den Händen seines Vaters entgegen nehmen durfte.