Horb a. N. Nichts zu tun, ist einfach nicht ihr Ding

So kam sie auf das Aufbaugymnasium mit Internat nach Ochsenhausen bei Biberach. Anfangs hätte sie, die noch nie von zu Hause weg war, Heimweh gehabt, sich dann aber eingelebt, erzählt Christa Hertweck. Sie sei, was damals noch nicht so üblich war, das erste Mädchen im Dorf gewesen, das Abitur gemacht habe.

In Reutlingen studierte sie Pädagogik und lernte dabei ihren späteren Mann Axel Hertweck kennen, der ebenfalls Lehrer war. Die beiden heirateten 1969 und wohnten dann bis 1977 in Empfingen, wo Christa Hertweck eine Anstellung als Lehrerin fand.

Über vier Jahrzehnte lehrte sie an der Schule in Empfingen, zunächst an der Grundschule, später auch an der Hauptschule. Sie sei immer gern Lehrerin gewesen, versicherte Christa Hertweck. Noch heute hat sie Kontakt zu den ehemaligen Kollegen und hilft ab und zu noch aus. 2009 feierte sie ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Von 1969 bis 1977 wohnte das Ehepaar in Empfingen. In dieser Zeit war Christa Hertweck eine Periode im Gemeinderat. Sie war 35 Jahre Gruppenleiterin in der Sportgemeinschaft Empfingen und leitete zehn Jahre die Abteilung Frauensport. 1977 wurde das Haus in Nordstetten in der Weikersthalstraße gebaut.