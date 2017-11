Horb a. N. Neues Schaltwerk im Heiligenfeld

Mit modernster Technik ausgestattet, ersetzt das neue Kompaktschaltwerk die alte Anlage am gleichen Standort. Die Netze BW teilt mit: "Diese Maßnahme dient der Erneuerung und Leistungserhöhung des Stromnetzes und ist damit ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit vor Ort."

In den frühen Morgenstunden hob ein 250-Tonnen-Autokran das schon komplett mit der Schaltanlage ausgestattete Schaltwerksgebäude mit einem Gewicht von 46 Tonnen – zunächst noch ohne Dach – an den vorbereiteten Platz. Zwölf Leitungsfelder, die Schutzgeräte und die gesamte neue Kommunikationstechnik sind darin untergebracht. In einem zweiten Schritt wurde dann das zwölf Tonnen schwere Dach aufgesetzt. In den nächsten Tagen will die Netze BW die Anlagen noch prüfen und die Stromkabel vom alten zum neuen Schaltwerk umlegen. Danach kann die neue Schaltanlage in Betrieb gehen.