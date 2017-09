Horb a. N. Neue Adresse für gutes Leben im Alter

Horb-Nordstetten. Gleichzeitig feierte die katholische Kirchengemeinde St. Mauritius ihr Patrozinium. Die Kirchengemeinde sorgte den ganzen Sonntag für Speis und Trank, und die Ministranten hatten eine Spielstraße für die Kinder gestaltet.

Der Musikverein Nordstetten unter der Leitung von Georg Schlotter eröffnete die Feier und sorgte auch den Tag über für Unterhaltung. Pfarrer Elmar Maria Morein freute sich, das Betreute Wohnen einweihen zu können, und bat um den Segen für die Wohnanlage und seine Bewohner. Bei schönstem Spätsommerwetter begrüßte Matthias Günther, Geschäftsführer der FWD Hausbau und Grundstücks GmbH, Dossenheim, alle, die an diesem Projekt beteiligt waren. In der Sparkasse und der Volksbank fand man Partner für den Verkauf und die Vermittlung. Die Sozialstation übernimmt die Betreuung der Bewohner. Die Hausverwaltung liegt in den Händen der Immobilien Botschaft Ardelan, die schon mehrere Projekte der FWD betreut. Wie Günther berichten konnte, sind inzwischen alle Wohnungen verkauft. Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen. Vier Wohnungen können noch gemietet werden. Die FWD hat in den vergangenen 15 Jahren schon 100 solcher Wohnanlagen gebaut. Es seien tolle Hausgemeinschaften entstanden, konnte Günther aus Erfahrung berichten. Wichtig sei das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bewohner. Die ortsnahe Lage in der Nachbarschaft von Kinderhaus und Gemeindehaus sei optimal.

Zwei Blumensträuße hatte Günther mitgebracht, einen für Elke Schulze vom Kirchengemeinderat und einen für Bärbel Engel, die von Seiten der Sozialstation Ansprechpartnerin für die Bewohner ist. Dazu versprach er einen Scheck als Grundstock, der leider noch nicht ausgestellt worden war.