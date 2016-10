Horb a. N. Neckarstraße verliert weiteren Laden

Das Angebot im Café wird sich nicht ändern

Diese, so hofft Kipp, kommen möglicherweise in Zukunft dann in das Café Kipp auf dem Marktplatz. Das wird zusammen mit der Bäckerstube weiter betrieben.

Nur muss der Konditormeister ab dem kommenden Jahr nicht mehr ab 2 Uhr in der Backstube stehen. Das Angebot im Café wird sich in Zukunft nicht verändern. Aber die Backware für die Filiale muss dann nicht mehr vorbereitet werden. "So habe ich vor allem samstags nicht mehr den Druck, die Waren pünktlich zur Öffnung zu liefern", sagt Kipp.

Vor 28 Jahren wurde die Filiale mit der Leiterin, Birgit Dettling eröffnet. "Damals expandierten wir, und stärkten das Backgeschäft", so Kipp. Die Filialleiterin wird sich ab kommenden Jahr nach einem neuen Job umschauen. Im Einvernehmen wurde sie nicht übernommen. "Sie ist 50 Jahre alt und hat jetzt gute Chancen woanders wieder einzusteigen. Sollte ich möglicherweise in fünf Jahren aufhören, dann wäre es viel schwieriger für sie etwas neues zu finden", sagt der Konditormeister.

Mit dem Entschluss, seinen Laden zu schließen steht Helmut Kipp in Horb nicht alleine da. In diesem Jahr haben unter anderem der "Army & Freizeit Shop" oder das Schuhhaus Schüle den Laden dicht gemacht. Wie kommt es, dass das Ladensterben in Horb kein Ende findet. "Früher war mit dem ehemaligen Edeka und einem Lidl das gesamte Verkaufsleben eher auf dieser Neckarseite. Mittlerweile hat sich dies alles in Richtung Bahnhof verlagert", sagt der 63-Jährige. Ein weiterer Grund ist für ihn das regelmäßige Schließen der Altheimer Straße aufgrund der vielen Baustellen – das vertreibe die Menschen aus der Innenstadt. Da müsse das Stadtmarketing einiges machen, um den Einzelhandel hier wieder voranzubringen, meint der Konditormeister.