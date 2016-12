Horb a. N. Nazis ermordeten 49 Kinder in "Fachabteilung"

In einem großen Forschungsprojekt haben die Schüler zusammengetragen, was in Zeit der nationalsozialistischen Diktatur mit Minderheiten in der Region geschehen ist. Für ihre Arbeiten wurden sie im Jahr 2015 im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten als "Landessieger Baden-Württemberg" ausgezeichnet.

Zum Thema Behinderte haben die Schüler herausgefunden, dass es im Oberen Nagoldtal viele Orte gibt, aus denen Menschen 1940 ermordet wurden. Geboren in Altensteig, Ebhausen, Nagold, Haiterbach, Oberschwandorf, Enzklösterle, Gündringen, Schietingen, Untertalheim, Walddorf und Wildberg wurden sie aus Heil- und Pflegeanstalten nach Grafeneck auf der Schwäbischen Alb verschleppt. Es waren die ersten Opfer industrieller Ermordung mit Gas. Die Schüler haben viele Einzelschicksale aus den Akten der Archive ermittelt und nennen die Ermordeten bei ihrem Namen.

Die Schüler konnten auch ermitteln, dass 49 Kinder aus dem Raum Nagold von 1939 bis 1945 auf Anordnung der NS-Behörden in Kinderfachabteilungen ermordet wurden. Sie fanden heraus, wer die Haupttäter waren und wie man mit ihnen nach 1945 umgegangen ist.