Horb a. N. Nachtwächter leisten Amtshilfe

Eine Hilfeleistung, die zum Wohlgefallen der drei Horber Herren den Narrenverein Dießen Lügen straft, der in seiner Fasnetspredigt verlauten ließ, dass man hierzulande das "Geplärre" der Horber Nachtwächter schon lange nicht mehr hören könne. Erwiesenermaßen schenkt man also selbst in der Stadt mit dem besseren Klima dem Horber Dreigestirn noch aufmerksames Gehör. So wollte man jüngst in Freudenstadt von Lipp per E-Mail wissen, wo man ein "authentisches Nachtwächterkostüm" erhalten kann.

Stadt Freudenstadt kann nun per Onlineshopping im Nu einen Nachtwächter komplett ausstatten

U nd weil die altwürttembergischen Freudenstädter schon 1771 ohne die Fruchtlieferungen aus dem vorderösterreichischen Horb glatt verhungert wären und die viel geliebte Kreisstadt samt Landkreis heutzutage ohne dessen Osthälfte in den Augen der Horber Nachtwächter genauso wenig überlebensfähig ist, blieb das Hilfeersuchen nicht ungehört. Generös konnte Obernachtwächter Lipp mit seiner E-Mail belegen, dass die Horber Nachtwächter nichts gegen die Freudenstädter haben – zumindest nichts, was hilft. Ob Mantel, Kopfbedeckung, Schuhwerk, Rufhorn, Laterne oder Hellebarde, zu jedem Ausrüstungsgegenstand fügte Lipp einen entsprechenden Internetlink hinzu, sodass nun der Eigenbetrieb der Stadt Freudenstadt mit Horber Unterstützung per Onlineshopping im Nu komplett einen Nachtwächter ausstatten kann.