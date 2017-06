Bei herrlichem Ausflugswetter begaben sich die Mühringer Senioren auf eine Halbtagesfahrt Richtung Bodensee. Erstes Ziel war der Duftgarten Syringa in Binningen. Dort erlebten die Besucher eine fachkundige Führung durch den Schaugarten und ließen sich die beeindruckende Welt der Duftpflanzen und Kräuter näher bringen. Anschließend brachte der Bus die Ausflügler weiter nach Radolfszell. Bei einem Bummel durch die Stadt bot sich die Gelegenheit, Kaffee zu trinken, Eis zu essen oder die Sonne zu genießen. Auf dem Heimweg kehrte die Gruppe noch in Empfingen ein. Am frühen Abend, nach einem erlebnisreichen Tag, waren die Ausflügler dann wieder zu Hause in Mühringen.