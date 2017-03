Horb a. N. Mühlener Bogenschützen: ein kleiner erfolgreicher Verein

Fehler in der Haltung werden anhand von Aufnahmen analysiert

Lothar Graf, der auch Jugendleiter ist, trainiert zusammen mit seiner Frau Christine mit den Jugendlichen und den erwachsenen Anfängern im Winter in der Hohenberghalle und im Sommer auf dem vereinseigenen Fita-Platz. Drei Jugendliche und sechs Erwachsene nehmen zurzeit am Mittwochstraining teil. Es sei hier aber ein ständiges Kommen und Gehen, so Graf. "Viele kommen, um das Bogenschießen einmal auszuprobieren. Sie haben ein halbes Jahr Zeit sich zu überlegen, ob sie in den Verein eintreten wollen." Wenn sie so weit sind, dass sie am normalen Training teilnehmen können, werden auch schon mal Videoaufnahmen mit dem vereinseigenen Camcorder gemacht, damit sie selbst sehen können, wie sie beim Schießen dastehen. So können auch Fehler analysiert werden.

Die Jugendlichen und Junioren nahmen mit guten Erfolgen an Kreis- und Bezirksmeisterschaften teil. Bei einigen freien Turnieren konnten sie hervorragende Plätze belegen. Genaueres über die sportlichen Erfolge im vergangenen Jahr berichtete Schießleiter Michael Graf. Die Mühlener Schützen belegten vordere Plätze bei den Kreis-, Bezirks- und Landesmeister-schaften. Bei den Deutschen Meisterschaften belegte Andrea Deusch einen hervorragenden siebten Platz.