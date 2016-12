Horb a. N. Mit Bach ins Reformations-Jubiläum

Horb. Zum Auftakt, der am Freitag auf der Chorempore der Johanneskirche stattfand, kamen deutlich mehr Zuhörer, als Michael Grüber erwartet hatte. Rund 60 Personen sammelten sich um die Orgel, um die erste der Veranstaltungen zu erleben, die sich mit Bachs Kindheit und Jugend befasste. Der Kulturmanager und Kirchenmusiker führte sachkundig und musikalisch in die Welt Johann Sebastian Bachs ein. Mit dabei war auch Peter Krause, der sich vorgenommen hat, zum Lutherjahr die Orgel der Johanneskirche einzustricken.

Wer sich für das Leben und Arbeiten Johann Sebastian Bachs interessiert, der ist noch in diesem, aber auch im nächsten Jahr bei der evangelischen Kirchengemeinde an der richtigen Adresse. Dem Auftaktabend in der Johanneskirche werden noch weitere vier folgen (siehe Infokasten). In einer Pressemittelung heißt es dazu: "Warum Bach mobil nicht erreichbar war, nur wenig Facebook-Freunde und 20 Kinder mit zwei Frauen hatte, den Wein, das Bier und den Tabak mochte, als Kind schon mal die Schule schwänzte, vier Wochen lang im Gefängnis saß, warum das Es-Dur-Praeludium genau aus 205 Takten besteht, und, warum das große Länderspiel Deutschland-Frankreich 1717 nicht stattgefunden hat" – auf all diese Fragen wird Michael Grüber eingehen

Und an jedem Abend wird der Kirchenmusiker auch mit musikalischen Beispielen von Bachs Leben, seinem Werk und seiner Zeit erzählen. "Jeder Abend bringt einen Besuch bei der Familie Bach zu Hause, Hausmusik der Kinder und aus dem Notenbüchlein für Anna-Magdalena Bach auf dem Clavichord, dem Cembalo und der Orgel." Der Bezug zur Reformation wird gezogen und es werden Lutherchoräle in der Manier des 18. Jahrhunderts gesungen.