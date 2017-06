Horb a. N. Mehr Teilnehmer beim Neckar-Balloncup

Das Wettkampfzentrum bei diesem HNC wird in der Mensa der Realschule eingerichtet. Morgens, bereits um 5 Uhr, gibt es beim Wettkampfbriefing ein kleines Frühstück. Es sei wichtig, dass sich die Ballonfahrer wohl fühlen. Wettbewerbsleiter wird Martin Wegner aus Würzburg sein.

Vielen Horbern werden sich während des Wettbewerbs eindrucksvolle Bilder von Ballonfahrten über der Stadt bieten. So wie im vergangenen Jahr, als die Teilnehmer das Neckartal und die Stadt in Richtung Schütte überfolgen.

Die Europameisterschaft findet in Brissac-Quince in Frankreich statt, dies von Montag, 20. August, bis 27. August. Aktuell werden 84 Ballonfahrer aus 24 Ländern daran teilnehmen. "Es wird in der Luft eng werden", so Fabian Bähr. Die deutsche Nationalmannschaft wird mit Sven Göhler (Rheinland-Pfalz), Uwe Schneider (Hessen), Martin Wegner (Bayern), Fabian Bähr, (Baden-Württemberg, aus Horb) und Thomas Fink (Bayern) teilnehmen. Neun bis zehn Wettbewerbsfahrten sind vorgesehen.

Fabian Bähr ist es gelungen, die deutschen Meisterschaften 2018 nach Horb zu holen. Es wird mit 30 bis 35 Teilnehmern gerechnet. Ab September wird man mit der Planung beginnen.